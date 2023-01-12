Национальный музей Грузии вошел в топ-10 музеев мира

12 янв. 22:40

Американское издание Best Life включило Национальный музей Грузии в перечень лучших мировых музеев.

Материал Захари Маки называется "Десять лучших музеев, которые нужно посетить". В нем упомянуты музеи США, Грузии, Греции, Турции, Новой Зеландии, Израиля, Египта, Голландии, Германии.

"На Земле нет уголка без своей истории, но, по мнению экспертов, влияние Национального музея Грузии является огромным и вызывает восторг визитеров", - сказано в публикации.

В нее также включена цитата путешественника National Geographic Джо Иогерта, посетившего Грузию по приглашению Национальной администрации туризма. Он написал статью о грузинской столице для специального путеводителя National Geographic.

"Коллекции, собранные в Национальном музее Грузии, показывают важную роль Грузии на Ближнем Востоке, в Европе и на Кавказе. Археологическая сокровищница является самым удивительным экспонатом. Здесь представлены золотые и серебряные реликвии царства Грузии", - поясняется в статье.