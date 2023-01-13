Азербайджан и Казахстан прокладывают Цифровой шелковый путь

Телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана, AzerTelecom (входящая в холдинг NEQSOL) и "Казахтелеком", подписали соглашение о создании двух подводных каналов связи на Каспийском море в рамках проекта Цифрового шелкового пути. Основной подводный кабель длиной в 340 км соединит казахстанский Актау с азербайджанской Сиазанью. Дополнительный канал в 330 км будет проложен из казахстанского порта Курык до Бузовны в окрестностях Баку.

Василий Лацаныч, глава отдела коммуникаций в NEQSOL рассказал в интервью Capacity, что совместное предприятие AzerTelecom и Kazakhtelecom станет частью восточно-западной ветки, которая будет обеспечивать в основном наземное телекоммуникационное сообщение между Китаем, Азией и Европой. По его словам, Цифровой Шелковый путь заработает через два-три года.

AzerTelecom и "Казахтелеком", работающие на разных сторонах Каспийского моря, подписали соглашение о прокладке двух оптоволоконных кабелей по дну водоема.

Сергей Назаренко, генеральный директор по операционным вопросам компании AzerTelecom заявил, что ”для Казахстана и стран Азии это новый альтернативный маршрут, который улучшит взаимосвязанность и надежность сетей. Азербайджану проект обеспечит трансформацию в региональный цифровой хаб”.

Алмат Караманов, директор отдела корпоративного бизнеса в "Казахтелеком" считает, что создание канала обеспечит дополнительный доступ к международному трафику. Новый канал через Казахстан свяжет азиатские страны с Азербайджаном, и далее с Европой через Грузию, Черное море и Болгарию.

По словам Назаренко, исторический Шелковый путь возрождается за счет цифровой составляющей. Благодаря ему будут передаваться сотни терабайтов информации. За счет него будет ускорено развитие инфраструктуры хранения и обработки данных по всему маршруту. Передача данных из Азии в Европу через Азербайджан и Казахстан обеспечит новые возможности развития цифрового бизнеса в регионе.

Караманов отмечает: ”В рамках проекта мы сможем одновременно развивать и другие крупные инфраструктурные проекты, в частности, создать информационный суперхайвей и построить новые дата-центры. За счет подобных проектов Казахстан привлечет крупных международных игроков”.

По словам операторов связи, дизайн архитектуры IT-системы уже создан, детализированная ”дорожная карта” одобрена, и после проведения технико-экономического обоснования кабель будет проложен по дну Каспийского моря.