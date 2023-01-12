В Ингушетии произвели капитальный ремонт единственного детского лагеря в заповедной зоне горного района

12 янв. 21:51

В Ингушетии впервые за 20 лет капитально отремонтировали детский лагерь "Аьрзи", который находится в охранной зоне заповедника на высоте 1,3 тыс метров в окружении древних памятников. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В старом комплексе лагеря установили новые окна, двери, полы, а также поменяли отопление и сигнализацию. Кроме того, там произвели ремонт кровли с водосточной системой, обновили цоколь, отмостку, построили объединенные мини-футбольное и волейбольное поля, воркаут - площадку и качели.

Помимо этого, был обустроен водозабор и проложена новая водопроводная ветка, проведен капитальный ремонт бассейна, актового зала, установлено техническое оборудование.