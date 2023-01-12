РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Заброшенное дагестанское село Ахатлы обретет вторую жизнь

Заброшенное дагестанское село Ахатлы обретет вторую жизнь

Минимущество Дагестана подготовило "дорожную карту" по восстановлению в Буйнакском районе административно-территориальной единицы "село Ахатлы", сообщили в пресс-службе министерства. 

С инициативной группой жителей села Ахатлы встретился вице-премьер – министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов, который обсудил с ними два проблемных вопроса, которые  ахатлинцы ранее озвучили в своем обращении к главе Дагестана Сергею Меликову – восстановление упраздненного села и незаконная продажа земельных участков, передает "АиФ-Дагестан". 

"Дорожная карта" по восстановлению села была представлена его жителям в ходе встречи. 

Напомним, Ахатлинский сельсовет Буйнакского района был упразднен после катастрофического землетрясения 1970 года, а его жители частично были переселены во вновь созданное село Учкент тогда Буйнакского, ныне – Кумторкалинского района. 

Сейчас территория бывшего сельсовета относится к землям отгонного животноводства. 

1005 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version