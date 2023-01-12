Заброшенное дагестанское село Ахатлы обретет вторую жизнь

12 янв. 22:24

Минимущество Дагестана подготовило "дорожную карту" по восстановлению в Буйнакском районе административно-территориальной единицы "село Ахатлы", сообщили в пресс-службе министерства.

С инициативной группой жителей села Ахатлы встретился вице-премьер – министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов, который обсудил с ними два проблемных вопроса, которые ахатлинцы ранее озвучили в своем обращении к главе Дагестана Сергею Меликову – восстановление упраздненного села и незаконная продажа земельных участков, передает "АиФ-Дагестан".

"Дорожная карта" по восстановлению села была представлена его жителям в ходе встречи.

Напомним, Ахатлинский сельсовет Буйнакского района был упразднен после катастрофического землетрясения 1970 года, а его жители частично были переселены во вновь созданное село Учкент тогда Буйнакского, ныне – Кумторкалинского района.

Сейчас территория бывшего сельсовета относится к землям отгонного животноводства.