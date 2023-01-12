Лавров: Рафик Нишанов дал мне путевку в "большую дипломатию"

12 янв. 22:07

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг выразил соболезнования в связи со смертью государственного и общественного деятеля, дипломата, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР Рафика Нишанова.

Нишанов умер за четыре дня до своего 97-летия.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Рафика Нишановича Нишанова. Видный государственный деятель, талантливый дипломат, Рафик Нишанович внес большой личный вклад в укрепление позиции Родины на международной арене. Достойно представлял нашу страну, возглавляя посольства в Шри-Ланке и Иордании", – говорится в сообщении главы МИД России.

Присущие Нишанову требовательный подход к делу, организаторский талант, а также лучшие человеческие качества снискали ему заслуженный авторитет всех, кто с ним работал, указал российский министр.

"Высоко ценил Рафика Нишановича как мудрого старшего товарища и наставника, давшего мне путевку в "большую дипломатию", когда трудился под его началом в Коломбо в своей первой длительной загранкомандировке. Скорблю вместе с вами", – сообщил Лавров.