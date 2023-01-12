Женщина погибла в пожаре в частном доме под Туапсе

12 янв. 21:19

В селе Индюк Туапсинского района произошел пожар в частном доме, в результате погибла 70-летняя женщина.

Пожар случился утром 12 января, пожарных вызвали соседи пенсионерки. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, локализовали огонь, на месте ЧП обнаружены останки хозяйки дома. «Предварительная причина пожара - неисправность бытового электрического обогревающего устройства», - сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все обстоятельство произошедшего устанавливаются. Назначены судебные медицинская и пожарно-техническая экспертизы.