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Женщина погибла в пожаре в частном доме под Туапсе

Женщина погибла в пожаре в частном доме под Туапсе

В селе Индюк Туапсинского района произошел пожар в частном доме, в результате погибла 70-летняя женщина.

Пожар случился утром 12 января, пожарных вызвали соседи пенсионерки. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, локализовали огонь, на месте ЧП обнаружены останки хозяйки дома. «Предварительная причина пожара - неисправность бытового электрического обогревающего устройства», - сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все обстоятельство произошедшего устанавливаются. Назначены судебные медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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