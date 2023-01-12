Безопасность крещенских купелей проверят сотрудники МЧС

12 янв. 21:12

Во всех регионах России крещенские купели на безопасность проверят сотрудники МЧС России.

"На территории Российской Федерации начался процесс подготовки купелей к крещенским купаниям. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России заблаговременно осмотрят ледяной покров на прочность, отсутствие опасных участков, трещин, места выхода людей на водоемы. Специалисты водолазной службы проверят дно естественных водоемов под иорданями", - сообщает пресс-служба ведомства.

Важным показателем безопасности является готовность льда, пояснили в МЧС.

Все официальные купели будут оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности, состоянием ледового покрова, климатическими особенностями и сложившейся структурой льда. Купели будут оснащены деревянными коробами со ступеньками и поручнями. Подходы к купелям будут освещаться в темное время суток.

На Крещение - 19 января, - у прорубей будут дежурить инспекторы ГИМС МЧС РФ, а также сотрудники пожарных и спасательных подразделений, бригады скорой помощи и полиция.