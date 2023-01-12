Глава Роспотребнадзора рассказала, хватит ли переболевшим коронавирусом иммунитета при "кракене"

12 янв. 20:38

Жителям России, перенесшим коронавирус COVID-19 или сделавших прививку, может не хватит иммунной защиты при "кракене". Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявила глава Роспотребнадзора".

"Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить, нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своём здоровье", - приводит слова Поповой РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 665 млн, из них более 6,7 млн человек скончались.