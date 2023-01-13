Что стоит за протестами в Перу

13 янв. 5:00

Еще в середине декабря МИД РФ рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Перу, где начались протесты населения, сопровождаемые столкновениями с полицией, перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры, закрытием аэропортов в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа.

На сегодняшний день как минимум 40 человек погибли в результате столкновений между силами безопасности и протестующими. Как отмечает Reuters, страну охватили самые масштабные за последние 20 лет протесты: демонстранты призывают к коренным изменениям политической системы и привлечению к ответственности причастных к гибели людей.

Что спровоцировало протесты

Протесты начались после того, как 7 декабря Конгресс отстранил от власти президента Педро Кастильо, который был арестован и приговорен к полутора годам предварительного заключения по обвинению в организации мятежа. 53-летний Кастильо стал фигурантом многочисленных коррупционных дел и попытался незаконно распустить Конгресс накануне запланированного голосования по импичменту. Отстранение от власти президента произошло в рамках многолетней борьбы между исполнительной и законодательной властью в Перу. Вице-президент при Кастильо, Дина Болуарте, стала действующим президентом - шестым за последние пять лет.

Чем недовольны митингующие

Протестующие требуют отставки Болуарте, роспуска Конгресса, новой конституции и освобождения Кастильо. Также проходят марши с требованием завершения протестов. Обвинения в применении силы против протестующих вызвали гнев в отношении правительства Болуарте. Правозащитные группы обвиняют власти в использовании огнестрельного оружия и сбрасывании дымовых шашек с вертолетов. Армия сообщает, что протестующие сами используют оружие и самодельную взрывчатку. 10 января генпрокуратура Перу заявила о возбуждении дела в отношении Болуарте и членов ее кабинета в связи с обвинениями в ”геноциде, убийстве и нанесении серьезных увечий” в ходе протестов.

Что происходит на улицах

Протестующие блокируют автомагистрали, поджигают дома и врываются в аэропорты, причиняя ущерб и провоцируя убытки, оцениваемые в десятки миллионов долларов. Блокада привела к перебоям в торговле и отмене рейсов, а также лишила туристов возможности вернуться домой. Службы безопасности отвечают насилием. Среди жертв гражданские лица, не принимавшие участие в протестах. На данный момент протестующие отказываются начинать переговоры с Болуарте.

Кто такой Педро Кастильо

В 2021 году, после долгих лет политического кризиса и в разгар пандемии, от которой страна пострадало сильнее, чем большинство других, из множества кандидатов избиратели отдали предпочтение социалисту Кастильо. У малоизвестного учителя и лидера профсоюза Кастильо из бедной андской деревни не было ни управленческого опыта, ни связей с истеблишментом в Лиме. Сторонники Кастильо надеялись, что он будет представлять интересы бедных, сельских и коренных перуанцев, противостоя элите. Тем не менее после прихода к власти доверие к нему пошатнулось из-за коррупционных скандалов, партийных конфликтов и оппозиции со стороны Конгресса. Управление страной Кастильо давалось непросто: за короткий срок у власти он назначил пять премьер-министров и более 80 министров. Кастильо по-прежнему поддерживают те, кто считает его жертвой политических элит и Конгресса - крайне непопулярного и считающегося коррумпированным. Согласно данным ноябрьского опроса компании IPSOS, рейтинг одобрения Кастильо - 27%, что все еще выше чем 18% у Конгресса.

Где собираются протестующие

Протесты проходят по всей стране, а центром самых мощных беспорядков стал юг страны, склоняющийся к левым идеям. Населенный коренными жителями регион на протяжении столетий конфликтует с доминирующей в национальной политике столицей, где проживают в основном метисы и белое население. Кастильо стал вторым рожденным не в Лиме президентом, избранным с 1956 года. Хотя бедность снизилась в последние десятилетия, разрыв в уровне жизни между регионом и столицей не был ликвидирован. По имеющимся данным, несмотря на запасы меди и газа на юге, продолжительность жизни ниже, а уровень детской смертности в регионе выше, чем в Лиме.

На юге Перу находятся важные с точки зрения экономики и культуры туристические достопримечательности, в частности Куско, а также цитадель инков - Мачу-Пикчу, откуда две тысячи туристов были эвакуированы в начале января в связи со вспыхнувшими протестами.