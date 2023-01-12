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Рассеянность после Нового года может сохраняться до конца зимы

Рассеянность после Нового года может сохраняться до конца зимы

До 1,5 месяца могут ощущать растерянность и снижение внимания граждане, которые в новогоднюю ночь чрезмерно увлеклись спиртными напитками, сообщил психиатр-нарколог высшей квалификационной категории, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"После чрезмерного употребления алкоголя ослабление внимания и рассеянность вам гарантированы за счет воздействия спиртного на нейрохимические процессы головного мозга", - сказал врач.

Он рассказал об исследовании, проведенном в Испании и опубликованном в 2019 году. "Как оказалось, даже после того, как участники исследования перестали употреблять алкоголь, у них на протяжении шести недель все еще наблюдались патологические изменения в белом веществе мозга. Изменения затрагивали преимущественно лобную долю мозга, где находятся центры, отвечающие за осознанные движения, а также умение писать и разговаривать, и правое полушарие", - поделился Скрябин.

Побыстрее восстановиться после праздников поможет нормализация режима сна и полный отказ от алкоголя.

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