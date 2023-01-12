Ставка Европы на СПГ привела к дестабилизации рынка

В 2022 году мировые объемы сжиженного природного газа достигли рекордно высокого уровня из-за стремления Европы найти замену российскому трубопроводному газу. Общий объем поставок СПГ в прошлом году составил 409 млн тонн по сравнению с 379,6 млн тонн годом ранее. В 2022 году премиальным рынком для СПГ стала Европа, но рост спроса на СПГ в Азии, вероятно, сделает эти рынки более конкурентными в этом году, пишет Oil Price.

В прошлом году общий объем импорта сжиженного природного газа достиг рекордного уровня в 409 млн тонн на фоне усилий европейских стран найти замену поставкам российского трубопроводного газа, причем по импорту СПГ Европа в 2022 году обошла Азию.

В 2022 году мировой импорт СПГ увеличился до 409 млн тонн по сравнению с 386,5 млн тонн в 2021 году, пишет обозреватель рынка сырьевых товаров в Reuters Клайд Рассел, ссылаясь на данные агентства Refinitiv.

Аналитическая компания Kpler, в свою очередь, оценивает общий объем импорта СПГ в 2022 году на уровне 400,5 млн тонн, что также превышает объем импорта в 379,6 млн тонн в 2021 году.

Ставка Европы на СПГ привела к дестабилизации и без того ограниченного мирового рынка сжиженного природного газа, заявила лондонская консалтинговая компания Timera Energy. Роль Европы на рынке СПГ резко изменилась: из гибкого и пассивного потребителя СПГ ЕС превратился в агрессивного конкурента

В то время как в предыдущие годы основным экспортным направлением для сжиженного природного газа была Азия, теперь премиальным рынком для СПГ стала Европа. По оценкам, европейские страны импортировали почти четверть всего СПГ, проданного в прошлом году, отобрав пальму первенства у Азии, так как европейские цены на газ пошли в рост после сокращения поставок российского трубопроводного газа.

В 2022 году ЕС увеличил закупки СПГ на 58%, до 101 млн тонн, что на 58% больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные агентства Refinitiv. Из этих данных следует, что страны Евросоюза импортировали в общей сложности 24% всего СПГ, проданного в прошлом году.

Значительному росту европейского импорта СПГ поспособствовал вялый спрос на него в странах Азии, поскольку Китай столкнулся со снижением спроса на газ внутри страны на фоне замедления экономического роста, в то время как с таким стремительным ростом цен большая часть Южной и Юго-Восточной Азии просто не могла себе позволить себе покупать СПГ на спотовом рынке.

Несмотря на недавнее падение цен на газ в Европе до уровня ниже уровня цен Северной Азии, страны ЕС продолжают получать большую часть объемов СПГ из США, поскольку спрос в Азии по-прежнему слабый.