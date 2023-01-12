Стало известно, когда в Ейске восстановят дом, пострадавший после падения Су-34

12 янв. 20:18

Подъезды многоэтажного дома в Ейске, пострадавшего в результате падения рядом самолета Су-34, заново отстроят в этом году, сообщил на «Прямой линии» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В настоящее время рабочие вывозят строительный мусор после демонтажа аварийных конструкций.

«Сомнений нет, что дом отремонтируют и будет таким же прочным и теплым. Вопрос только по срокам. В феврале вы приступаете к строительству, к 1 ноября должны квартиры передать», - сказал Кондратьев.

Квартиры будут сданы жителям в предчистовой отделке, на ремонт будет выплачено не менее 10 тысяч рублей на 1 кв метр жилья.

До окончания работ пострадавшие жильцы могут бесплатно жить в пунктах временного размещения либо получить компенсацию расходов на аренду жилья.