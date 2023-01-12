Ситуационный центр по проблемам ЖКХ открылся в Махачкале

12 янв. 20:11

Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов создал Ситуационный центр городской администрации по вопросам функционирования ЖКХ в осенне-зимний период, пишет ТАСС.

Решение о создании центра принято "в связи с ухудшением погодных условий для консолидации работы всех служб".

Газимагомедов добавил, что Ситуационный центр будет заниматься "мониторингом [аварийных] отключений электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения, а также обеспечением обратной связи органов власти и ресурсонабжающих организаций с населением". Центр даст возможность систематизировать обращения от жителей и объединит работу кол-центра на базе ЕДДС Махачкалы и центра управления городом.

Информация о проблемах с ЖКХ будет обрабатываться дважды в сутки - в 9:30 и в 18:30, уточнил мэр Махачкалы.

На сегодняшнем заседании Ситуационного центра было принято решение о приобретении генераторов, позволяющих в аварийных ситуациях обеспечить электроэнергией объекты социальной инфраструктуры - школы и детсады.