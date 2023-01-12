Смертельный пожар случился в Актау после взрыва газовых баллонов

12 янв. 19:30

Пожар произошел в четверг вечером в одном из СТО Актау, в результате погиб один человек.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 101 ДЧС Мангистауской области в 18:20. В ходе пожара взорвалось 6 бытовых газовых баллонов.

«В ходе ликвидации огня пожарные с риском для жизни успели вынести еще 17 газовых баллонов. Возгорание ликвидировано в 18:48. Площадь пожара - 50 кв м», - сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

В результате погибла сотрудника станции, еще три человека с полученными ожогами госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

В ликвидации пожара участвовали 25 пожарных-спасателей, задействовано 6 единиц пожарной техники.

Причина пожара устанавливается.