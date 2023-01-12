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МИД Турции вызвал шведского посла

МИД Турции вызвал шведского посла

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Швеции в Анкаре из-за инцидента, случившегося 12 января в Стокгольме.

В ведомстве указали дипломату на недопустимость провокаций сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), нацеленных на личность президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сегодня в Стокгольме сторонники РПК повесила на столб за ноги марионетку, похожую на турецкого лидера, а затем поделилась изображением этого момента в социальных сетях. На опубликованном видео с турецкими субтитрами звучат угрозы в адрес Турции е ее лидера.

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