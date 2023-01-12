Северный Кавказ нарастил поставки сельхозпродукции в страны Африки

12 янв. 19:20

Северный Кавказ по итогам 2022 года значительно увеличил поставки продукции сельского хозяйства в страны Африки, информирует Северо-Кавказский федеральный университет по итогам исследования развития экономики округа в условиях санкционного воздействия.

"Одним из локомотивов внешнеэкономического развития в условиях санкционного давления, по мнению экспертов, является агропромышленный комплекс СКФО. В 2022 году отмечены новые направления экспортных поставок: мяса птицы и растительного масла - в Катар, Бахрейн, Ливан; баранины - в Объединенные Арабские Эмираты, сои - в Армению и Белоруссию, льна - в Казахстан и Польшу. При этом значительно расширены поставки в страны Африки: Мозамбик, Кению, Анголу, Конго, Габон, Гану, Экваториальную Гвинею", - сообщили в пресс-службе университета.

Сельское хозяйство, промышленность, туризм и транспортно-логистический комплекс играют в экономике Северного Кавказа основную роль, однако качество транспортной инфраструктуры остается проблемой для округа.

В университете отметили, что перспективными направлениями для развития экономики СКФО являются создание кластеров, в том числе фармацевтических и сельзозмашиностроения, и развитие промышленных парков.