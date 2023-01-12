Tez Tour начнет снова отправлять туристов в Египет с 27 января

12 янв. 19:08

Компания Tez Tour с 27 января возобновит полетную программу на курорты Египта, пишет РИА Новости.

В конце декабря перевозчик iFly уведомил Tez Tour об отмене программы международных рейсов в Египет из России.

"Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января 2023 года. Отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх клиенты туроператора смогут на рейсах авиакомпании Red Wings", - сообщили в пресс-службе туроператора.

Из Москвы туристов будут отправлять пять раз в неделю.

Недельный тур на двоих в отеле четыре звезды на "все включено" можно приобрести минимум за 50,3 тыс рублей на человека.