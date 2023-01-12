Непогода осложнила движение поездов на западе Грузии

12 янв. 18:54

На западе Грузии из-за неблагоприятных погодных условий возникли проблемы с передвижением поездом. Об этом говорится в заявлении Грузинской железной дороги.

Как отмечается, из-за снега и ветра на контактной сети железно дороги время от времени возникают проблемы с напряжением, что может привести к задержкам в движении поездов.

На данный момент Грузинская железная дорога не может обеспечить беспрепятственную транспортировку пассажиров, поэтому предоставляет возможность вернуть билеты обратно, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, на определенных участках автомобильной дороги Грузии в настоящее время действуют ограничения из-за тумана, метели и низкой видимости на определенных участках автомобильной дороги действуют ограничения. При этом жителей запада Грузии из-за сильного ветра призывают не выходить из дома без крайней необходимости.