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Генсек ООН призвал не вмешиваться во внутренние дела других стран

Генсек ООН призвал не вмешиваться во внутренние дела других стран

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других государств.

"Я призываю все государства-члены придерживаться видения и ценностей Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, соблюдать международное право", - сказал глава ООН.

Он также подчеркнул, что странам необходимо разрешать все споры мирным путем, не прибегая при этом к угрозам и применению силы.  "(Призываю - ред.) признавать и продвигать равные права всех людей. Обязаться не вмешиваться во внутренние дела, самоопределение народов и суверенное равенство государств-членов", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Генсек также рассчитывает на то, что страны-члены поддержат усилия ООН по продвижению верховенства права повсеместно, в том числе в Совете безопасности.

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