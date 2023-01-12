Генсек ООН призвал не вмешиваться во внутренние дела других стран

12 янв. 18:40

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других государств.

"Я призываю все государства-члены придерживаться видения и ценностей Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, соблюдать международное право", - сказал глава ООН.

Он также подчеркнул, что странам необходимо разрешать все споры мирным путем, не прибегая при этом к угрозам и применению силы. "(Призываю - ред.) признавать и продвигать равные права всех людей. Обязаться не вмешиваться во внутренние дела, самоопределение народов и суверенное равенство государств-членов", - цитирует Гутерриша ТАСС.

Генсек также рассчитывает на то, что страны-члены поддержат усилия ООН по продвижению верховенства права повсеместно, в том числе в Совете безопасности.