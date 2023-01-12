ЕС занимается подготовкой четвертого пакета санкций в отношении Ирана из-за протестов

12 янв. 17:58

Европейский союз готовится четвертый пакет санкций в отношении Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, выступая на заседании комиссий обеих палат итальянского парламента по международным делам.

"Советом глав МИД ЕС мы приняли три пакетапротив иранских организаций и отдельных лиц, ответственных за смерть Масхи Амини и жестокое подавление протестов. Мы работаем над четвертым пакетом, чтобы продолжить посылать сигнал с непоколебимым осуждением", - цитирует его ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что правительство Италии призывает Иран немедленно прекратить исполнение смертных приговоров. "Власти продолжают репрессивные действия и произвольное применение смертной казни, что затрудняет восстановление конструктивного диалога", - сказал Таяни.

Напомним, 13 сентября 2022 года полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.