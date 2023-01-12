Ждать ли в Москве крещенские морозы?

12 янв. 18:33

В Центральной России на Крещение придется оттепель, будет ветреная и сырая погода, сообщает центр погоды "Фобос".

"Традиционных крещенских морозов, по всей видимости, в этом году не будет. Предварительно, на Крещение прогнозируется оттепельная и ветреная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что согласно долгосрочным прогнозам, во второй половине зимы в регионе не приходится ждать сильных морозов. Впереди несколько волн умеренного холода, конечно. Вторая часть зимы будет на два-три градуса теплее нормы. "Вероятность повторения таких же жестких морозов, какие наблюдались на Рождество, минимальная", - подчеркивается в сообщении.