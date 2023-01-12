Израиль поможет Грузии с созданием детской онкобольницы

12 янв. 18:25

Состоялась встреча представителей израильского "Медицинского центра Ихилов" с главой Минздрава Грузии Зурабом Азарашвили, на которой израильская сторона поделилась опытом открытия и ведения детских онкологических больниц.

В Грузии, согласно решению Азарашвили, планируется создание детской онкологической государственной клиники, также есть планы по расширению гемато-онкологических сервисов. У представителей "Медицинского центра Ихилов" есть десятилетний опыт в данной области. Они помогали со строительством и обустройством детских онкобольниц по всему миру.

Грузинская сторона ознакомилась с информацией о функционировании будущего медцентра, об обустройстве клиники и разработке тактики лечения. Планируется перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов.