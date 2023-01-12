"Кракен" может стать доминирующим в России вариантом COVID-19

12 янв. 18:06

Вариант коронавируса "кракен" может превратиться в доминирующий в России, считает заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пишет РИА Новости.

"С достаточно большой долей вероятности субвариант "Омикрона" "Кракен" может стать доминирующим в РФ, по крайней мере такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран", - сообщил ученый.

Он добавил, что этот вариант вируса, как и "омикрон" обладает высокой заразностью, но заболевание, вызванное им, протекает достаточно легко. Также Хафизов отметил, что большинство россиян так или иначе уже "подготовлены" ко встрече с очередным штаммом - или было перенесено заболевание или сделана прививка.

Ранее в четверг Роспотребнадзор сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения "кракеном".