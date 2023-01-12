Грузия готова продолжать выполнять роль посредника между Азербайджаном и Арменией

12 янв. 17:40

Грузия готова продолжать выполнять роль посредника в урегулировании между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на встрече в Ереване с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

"Речь зашла об обстановке в сфере безопасности и вызовах в регионе и мире. Премьер-министр выразил готовность и впредь выполнять роль посредника между соседними странами для обеспечения мира и стабильности в регионе", - сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Там также рассказали, что на состоявшемся 12 января заседании межправкомиссии Гарибашвили подчеркнул, что у Тбилиси есть инициатива создания платформы мирного соседства. Он пояснил, что новый формат не заменит другие имеющиеся площадки и инициативы, а, напротив, дополнит их и поможет еще больше укрепить возможности установления в регионе долгосрочного мира.