Макрон: не вижу необходимости просить прощения у Алжира

12 янв. 17:23

Президент Франции Эммануэль Макрон считает плохой идеей извиняться перед народом Алжира за период колонизации, об этом он сообщил в интервью журналу Le Point.

"Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи. Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем", - сказал президент Франции.

В 2020 году французский историк и эксперт по Северной Африке Бенджамин Стора опубликовал отчет, в котором рекомендовал принести извинения, чтобы примирить Алжир и Францию.

"Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь", - отметил Макрон и пригласил президента Алжира Абдельмаджида Теббуну посетить в этом году Францию.

Напомним, отношения между Францией и Алжиром ухудшились в октябре 2021 года, когда Макрон, по данным Le Monde, заявил, что у Алжира есть "официальная история", которую власти страны "полностью переписали", заложив в основу "ненависть к Франции". Налаживание отношений началось в августе 2022 года, после того как французский лидер посетил Алжир.