В Ташкенте из-за морозов бесплатно кормят пловом

12 янв. 17:12

Мэрия Ташкента приняла решение в аномально холодные дни раздавать плов отдельным категориям граждан.

Бесплатно поесть плова могут малоимущие граждане, работники коммунальных служб, управления благоустройства и сотрудники ГУБДД.

"В связи с аномально холодной погодой, царящей в эти дни в столице, с 12 по 16 января хокимият Ташкента производит раздачу бесплатного плова в банкетных залах нашего города", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации столицы Узбекистана.

В Узбекистане температура воздуха в дневные часы в эти дни в среднем составляет 10 градусов мороза.