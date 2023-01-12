Международные резервы РФ выросли почти на процент

12 янв. 16:45

Российские международные резервы за неделю выросли на 0,8%, или на $4,5 млрд, такое сообщение распространил Центральный Банк России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 года составили $582 млрд, увеличившись за неделю на $4,5 млрд, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки", - пояснили в ЦБ РФ.

По информации на 30 декабря, российские международные резервы достигали $577,5 млрд. Ранее, за неделю с 23 по 30 декабря, они уменьшились на $4,2 млрд, или на 0,7%, это произошло под воздействием отрицательной переоценки.