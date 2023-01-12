Минздрав РФ отследил путь эволюции ковида

12 янв. 16:42

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил о том, что исключить появления нового опасного варианта коронавируса, нельзя.

«Эволюция идет в направлении снижения патогенности вируса, кроме того, накапливается и популяционный иммунитет, который тоже нас защищает, но полностью, конечно, гарантировать мы не можем того, что не появится вирус, у которого будет мутация неблагоприятная, способная вызывать тяжелое течение инфекции», - рассказал он в эфире канала "Россия 24".

Чуланов отметил, что вирусы, которые появлялись после уханьского варианта ковида, обладали способностью более быстро распространяться, однако их способность вызывать тяжелое течение болезни была ниже.