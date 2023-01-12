В КЧР появятся 18 центров «Точка роста» 

12 янв. 16:27

В Карачаево-Черкесии количество центров образования «Точка роста» в 2023 году увеличится на 18 площадок, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Уточняется, что подобные центры для дополнительного образования по естественно-научному и технологическому профилю открывают в сельских школах.

«18 центров образования естественно-научной и технологической направленностей „Точка роста“ откроются в текущем году в сельских школах. В прошлом году региональная сеть центров „Точка роста“ в Карачаево-Черкесии увеличилась на 26 подразделений. <> Потенциалом „Точек роста“ пользуются свыше 35 тысяч школьников разных возрастов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в настоящее время в регионе работают 113 «Точек роста», к 2024 году такие центры собираются открыть практически во всех сельских школах.