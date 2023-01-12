РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Армении просят генсека ОДКБ проверить заявление Секретариата по отмене учений

Власти Армении просят генсека ОДКБ проверить заявление Секретариата по отмене учений

Ереван призывает генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова тщательно проверить заявление Секретариата организации в связи с отменой учений "Нерушимое братство-2023" в Армении, такое заявление сделал пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

Он отметил, что комментирование заявлений высшего органа ОДКБ - членов Совета коллективной безопасности ОДКБ - не входит в компетенцию Секретариата, представляющего собой рабочий орган ОДКБ.

"Государства-члены ОДКБ не ожидают от Секретариата какого-либо понимания своих действий и решений. Задачи Секретариата четко обозначены в уставных документах Организации", - цитирует Унаняна Sputnik Армения.

Дипломат напомнил, что Секретариат - это рабочий орган для организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов ОДКБ. Он призвал генсека ОДКБ предпринять шаги для недопущения таких вещей в будущем.

1230 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version