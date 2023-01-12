Власти Армении просят генсека ОДКБ проверить заявление Секретариата по отмене учений

12 янв. 15:52

Ереван призывает генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова тщательно проверить заявление Секретариата организации в связи с отменой учений "Нерушимое братство-2023" в Армении, такое заявление сделал пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

Он отметил, что комментирование заявлений высшего органа ОДКБ - членов Совета коллективной безопасности ОДКБ - не входит в компетенцию Секретариата, представляющего собой рабочий орган ОДКБ.

"Государства-члены ОДКБ не ожидают от Секретариата какого-либо понимания своих действий и решений. Задачи Секретариата четко обозначены в уставных документах Организации", - цитирует Унаняна Sputnik Армения.

Дипломат напомнил, что Секретариат - это рабочий орган для организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов ОДКБ. Он призвал генсека ОДКБ предпринять шаги для недопущения таких вещей в будущем.