В Северной Осетии страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4,8%

12 янв. 15:51

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в Северной Осетии увеличились на 4,8%, проинформировали в пресс-службе отделения Социального фонда России по республике.

"С 1 января страховые пенсии жителей Северной Осетии были проиндексированы на 4,8%. Повышение затронуло 141,8 тыс. неработающих получателей страховых пенсий, чьи выплаты в среднем были увеличены на 790,75 рубля в месяц", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в результате индексации средний размер пенсии по старости вырос до 19618,74 рубля. В то же время для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.