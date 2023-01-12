Пассажирский автобус из Дагестана попал в ДТП под Волгоградом

12 янв. 15:45

Ехавший в Москву из Дагестана рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Автоавария произошла в ночь на четверг, около 02:20, на дороге "Каспий" в Михайловском районе области.

По предварительным данным, грузовик Iveco столкнулся с припаркованным на обочине грузовым автомобилем Volvo, после чего выехал на "встречку" и врезался в автобус.

В больницу с различными повреждениями доставили девятерых человек: троих водителей и шестерых пассажиров, включая 4-летнюю девочку.