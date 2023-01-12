Россияне устремились в кинотеатры

12 янв. 15:31

Посещаемость российских кинотеатров в зимние праздники вышла на допандемийный уровень, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она отметила, что кинозалы были заполнены на 95%. Также, по ее словам, планируется поддержать 67 кинофестивалей, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны.

"Министерством культуры будет поддержано 67 кинофестивалей, международные останутся международными. Будут самые разные смотры - от серьезных профессиональных до абсолютно зрительских, детских, веб-сериалов", - цитирует главу ведомства РИА Новости.