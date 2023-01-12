В Чечне спасали дороги от трещин и починили пять мостов

12 янв. 14:58

Федеральные дороги в Чечне расширили с двух до четырех полос на участках протяженностью восемь и шесть километров, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

Работы велись на участках Хамби - Ирзи - Алхан - Юрт дороги Р-217 «Кавказ» и Шелковская - Коби трассы Р-215 «Подъезд к Грозному». Кроме того, в Шелковском районе были обновлены мосты.

Дорожники заменили основание и уложили три слоя асфальтобетона с верхним щебёночно-мастичным, а чтобы не появлялись трещины, армировали геосеткой.

Кроме того, были отремонтированы съезды с примыканиями, обустроены переходно-скоростные полосы и проложили новые водопропускные трубы и водоотводные лотки.

В населенных пунктах Хамби-Ирзи, Кулары и Коби были установлены линии электроосвещения и автобусные остановки с автопавильонами. На пешеходных дорожках и тротуарах положили тактильную плитку и сделали ограждения.