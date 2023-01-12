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Защита просит отправить в больницу из тюрьмы экс-заместителя начальника Генштаба ВС Армении

Защита просит отправить в больницу из тюрьмы экс-заместителя начальника Генштаба ВС Армении

Здоровье экс-заместителя начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна, в данный момент находящегося под арестом, резко ухудшилось, заявил его адвокат Андраник Манукян.

"У него обострились хронические заболевания. Состояние ухудшилось, в связи с этим мы просим перевести Галстяна в гражданскую больницу", - приводит слова юриста Sputnik Армения.

Напомним, Галстян содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван". Его обвиняются в злоупотреблениях при поставке авиабоеприпасов вместе с экс-министром обороны Давидом Тонояном, бывшим начальником Генштаба ВС Артаком Давтяном и другими.

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