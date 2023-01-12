В Дагестане семь муниципалитетов частично остались без света

12 янв. 14:38

Семь муниципалитетов Дагестана частично остались без света из-за замыкания на линии и нагрузки на сети, информирует пресс-служба ГУМЧС России по республике.

Сообщается, что утром 12 января от диспетчера Дагестанского РДУ поступило сообщение о том, что в Дагестане произошло отключение электроэнергии.

"Всего в зону частичного отключения попали 4 муниципальных района и 3 городских округа: Кизлярский, Новолакский, Тарумовский, Кизилюртовский районы и частично города Махачкала, Кизилюрт, Кизляр. Причины отключения — замыкание на линии и нагрузка на сети", - говорится в сообщении ведомства.