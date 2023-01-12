Молдавия раздумывает о "целесообразности пребывания в СНГ"

12 янв. 13:50

Власти Молдавии в данный момент "анализируют целесообразность пребывания в СНГ" - в содружестве нет процессов, которые могли бы заинтересовать страну, сообщил телеканалу TV8 глава МИД Нику Попеску.

По его словам, в рамках СНГ Кишинев подписал несколько сот документов, сейчас ведомства анализируют их, чтобы четко понимать, какие элементы этих соглашений еще актуальны, а какие уже "изжили себя".

"Мы не видим в СНГ какие-либо процессы, которые были бы в интересах Молдавии. Эта организация со временем стала наименее релевантной для нас. Зона свободной торговли не работает, по доступу наших товаров есть проблемы с 2006 года, есть торговые ограничения по отношению к нашему экспорту", - заявил дипломат.

Абсолютным приоритетом для Молдавии была и продолжает оставаться интеграция и присоединение к ЕС, указал министр, отметив, что отношения с Россией сохраняются лишь на уровне посольств.