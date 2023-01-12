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Песков: Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

Песков: Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

Президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста, но подробности по этой теме нужно узнавать в Минобороны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Аргументация должна быть представлена министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива Минобороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [узнавать] информацию в Минобороны", - сказал официальный представитель Кремля.  

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