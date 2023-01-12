Продажи новых легковых машин упали в два раза в России

12 янв. 13:27

Продажи новых легковушек и LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ по итогам прошлого года упали почти на 59% по сравнению с 2021 годом, в декабре же показатель сократился на 50%, рассказал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев.

"Давайте все-таки озвучим финальные цифры: за декабрь это [продажи] 64 с небольшим тысячи автомобилей, минус 50%. Мы закрываем год с результатом в 687 тыс. авто, [снижение] почти 59% к результатам 2021 года», - цитирует его ТАСС.

Калицев уточнил, что этот уровень "не так плох, как мог бы быть".

В следующем году, по его словам, рост продаж на российском авторынке может составить 12%, до отметки 770 тыс авто. Такой прогноз, уточнил специалист, дается на фоне наблюдающейся "положительной тенденции развития рынка".