Мария Захарова: заявление Никола Пашиняна о российской военной угрозе Армении – абсурд 

12 янв. 13:25

Слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Россия представляет военную угрозу для Армении, являются абсурдом, заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на запрос корреспондента "Вестника Кавказа" и других СМИ по последним заявлениям властей Армении в адрес России, имевшим явно конфронтационный характер.

"Российский и армянский народы связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях – ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана о том, будто "российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении" – это абсурд", - подчеркнула она.

"Десятилетиями наши военные и пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. Ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло, что военное присутствие России соответствует национальным интересам республики. Авантюристы, призывающие указать нашим военнослужащим на дверь, явно не отдают себе отчета в реальных последствиях этого шага", - предупредила Мария Захарова.

Также она прокомментировала слова Пашиняна об отмене Арменией учений ОДКБ. "В данном вопросе Армения продолжает действовать, исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ее вооруженными силами, принимая во внимание текущую обстановку. Хотела бы напомнить, что в прошлом году Минобороны Армении не выделяло воинский контингент для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане. Это, безусловно, создает определенные трудности для союзников, вынуждая перекраивать уже согласованные по линии военных ведомств планы. Насколько нам известно, такая работа ведется в рамках ОДКБ. И полагаем, в итоге будут найдены оптимальные решения по организации в этом году эффективной подготовки миротворцев ОДКБ, их слаживанию и повышению выучки", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

В том, что касается работы Лачинской дороги, по ее словам, Москва продолжает работу в соответствии с Трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года. "По линии МВД России, Минобороны России и командования российского миротворческого контингента предпринимаются последовательные шаги для деэскалации. Необходимо найти решение, приемлемое для всех сторон. В настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Хотелось бы еще раз отметить, что мы рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев. Они являются гарантами мира в этом регионе. Такие действия способны нанести существенный вред процессу армяно-азербайджанской нормализации", - обратила внимание Мария Захарова.

"Что касается проекта заявления Совета Безопасности ООН для прессы, в котором речь шла о Лачинском коридоре, то подробные разъяснения были даны постпредством России в Нью-Йорке. Было подчеркнуто, что, несмотря на наш конструктивный настрой, французские авторы документа проигнорировали подавляющее большинство российских предложений. Наши западные коллеги не нашли в себе мужества даже просто изложить в тексте фактологию, в частности, упомянуть о заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении, которые являются фундаментальными, базисом, фундаментом азербайджано-армянской нормализации. В любом случае мы настроены заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора", - заключила она.