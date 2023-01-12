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Россия расширила антибританский «черный» список

Россия расширила антибританский «черный» список

Несколько десятков членов кабинета министров, силовиков и журналистов Великобритании включены в российский санкционный список, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Уточняется, что причина расширения рестрикций – «антироссийский курс» Лондона, продолжающего активно использовать механизм персональных санкций, ведущего активную пропагандистскую кампанию по дискредитации России и ее изоляции на международной арене.

В общей сложности санкции введены против еще 36 человек. Их имена в сообщении не приводятся.

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