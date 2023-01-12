Работа газовых заправок в Узбекистане приостановлена

В Узбекистане временно приостановили деятельность газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей, сообщает УзА.
По данным Минэнерго, власти стремятся обеспечить население, электростанции и объекты социальной сферы природным газом.
Поэтому на время повышенного потребления сократили подачу газа на некоторые крупные промышленные предприятия и приостановили работу автомобильных газозаправок.
Для удовлетворения растущего спроса бензин и дизтопливо будут продаваться в увеличенных объемах, в том числе за счет резерва.