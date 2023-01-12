Торговые точки Махачкалы приведут в соответствие с требованиями

12 янв. 13:00

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил привести в порядок торговые площадки столицы, - сообщает пресс-служба главы республики.

"Все торговые площадки Махачкалы должны соответствовать и санитарно-эпидемиологическим нормам, и современным требованиям, предъявляемым к деятельности предпринимателей", - сказал сегодня Меликов на совещании по основным направлениям развития города в 2023 году, передает "Интерфакс".

Только решив проблемы в сфере розничной и оптовой торговли, можно будет говорить и об увеличении налоговых доходов в бюджет города и республики. "Тогда у нас появится возможность для закупки достаточного количества спецтехники и других средств для обслуживания ЖКХ", - сказал Меликов.

Выслушав в целом все предложения и.о. мэра города Ризвана Газимагомедова, Меликов поручил в ближайшее время создать рабочую группу по формированию дорожной карты и программы развития Махачкалы на 2024-2025гг и до 2030 года.