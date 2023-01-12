В Тбилиси пройдет творческий вечер «Клуба 60+»

12 янв. 12:57

Выставка работ членов «Клуба 60+», а также музыкальный вечер пройдет 12 января в здании Сакребуло Тбилиси.

«Клуб здоровой и активной жизни 60+» – это муниципальный сервис Тбилиси, предназначенный для людей в возрасте от 60 лет. Цель работы клуба – проведение мероприятий, направленных на организацию культурной жизни пожилых людей.

«На вечере, который начнет в 17:00, подведут итоги трехмесячной работы клуба, представят художественные произведения и музыкальные номера, созданные и изученные членами клуба под руководством художницы Кети Матабели, а также музыканта и актрисы Ии Шуглиашвили», - приводит релиз Sputnik Грузия.