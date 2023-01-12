Дороги Ставрополья ждет основательный ремонт

12 янв. 12:45

Власти Ставрополья в наступившем 2023 году впервые направят на ремонт, реконструкцию и строительство дорог впервые направят более 13 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее, - сообщил сегодня первый заместитель председателя правительства края Андрей Хлопянов.

"Новый бюджет дорожного фонда Ставропольского края будет одним из самых высоких за все время - более 13,2 млрд рублей. Эти средства мы направим на ремонт, реконструкцию, строительство и обслуживание наших региональных и местных автомобильных дорог", - написал Хлопянов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

За последние шесть лет властям региона удалось увеличить среднегодовые объемы финансирования фонда почти в два раза.

"Если в 2012-2017 году они составляли около 6,5 млрд рублей, то за 2018-2023 год на дорожные работы из краевой казны выделялось в среднем по 12 млрд рублей", - отметил первый зампредседателя правительства, подчеркнув, что суммарный объем финансирования за весь период существования краевого дорожного фонда - а это практически 12 лет - уже превысил 100 млрд рублей.