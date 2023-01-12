Избыток сжиженного газа угрожает работе Павлодарского НХЗ

12 янв. 12:08

Руководство Павлодарского нефтехимического завода предупредило о возможном сокращении производства бензина и дизтоплива, попросив пять областей Казахстана и Алматы вывезти накопившийся на предприятии сжиженный углеводородный газ, который некуда складировать, - сообщил отдел по связям с общественностью завода.

"Максимальная масса сжиженного углеводородного газа (СУГ), которую можно разместить в парках сжиженного газа, составляет 3 600 т. На 11 января 2023 года в парках ПНХЗ было в наличии 2 857 т СУГ, при этом суточное производство СУГ на предприятии составляет 1 000-1 050 т", - написано в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Если ситуация сохранится, то ПНХЗ будет вынужден произвести остановку ряда технологических установок, что приведет и к сокращению производства бензина и дизельного топлива.