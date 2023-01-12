Картофелеводов ждет поддержка в Кабардино-Балкарии

12 янв. 12:03

Власти в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2023 году направят 72,87 млн рублей на производство картофеля и овощей, информировать пресс-служба регионального Минсельхоза.

"С 1 января 2023 года в стране стартовал федеральный проект по стимулированию производства картофеля и овощей, который предусматривает оказание господдержки аграриям по указанным направлениям и, как результат, увеличение валовых сборов картофеля и овощей. В Кабардино-Балкарии на эти цели планируется направить в текущем году 72,87 млн рублей бюджетных средств", - сообщает ведомство.

Уточняется, что субсидии будут предоставляться на возмещение или финансовое обеспечение части затрат на производство овощей и картофеля.