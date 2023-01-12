Главы МИД России и Ирана встретятся в Москве

12 янв. 11:58

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном 17 января, стороны обсудят международную повестку, двустороннее сотрудничество и СВПД, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, взаимодействие между двумя странами на международных площадках, включая ООН, ШОС, Сирию, Афганистан, Южный Кавказ и Каспий", - сказала она на брифинге.

Как отметила дипломат, министры также обсудят торгово-экономические отношения "в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, в других отраслях, в том числе с учетом перехода в завершающую фазу переговорного процесса по заключению полноценного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном".