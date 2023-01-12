Свет вернули почти всем обесточенным жителям Дагестана

12 янв. 11:49

В Дагестане оканчиваются работы по восстановлению прерванного накануне из-за разгула стихии электроснабжения, такое сообщение распространила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"К утру 12 января специалисты "Россети Северный Кавказ" возобновили электроснабжение 95% потребителей, оставшихся накануне без света", - сказано в нем.

В общей сложности за сутки электричество вернулось в 23,5 тыс частных и многоквартирных домов.

"Восстановлено 90 высоковольтных линий электропередачи основной сети 6-10 кВ из 110 поврежденных", - отметили в компании.

В восстановительных работах участвуют 33 бригады энергетиков - это 132 специалиста и 49 единиц спецтехники.

Напомним, накануне утром из-за снега и сильных ветров без света остались более 60 тыс жителей более 40 населенных пунктов, в том числе Махачкалы.