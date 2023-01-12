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Ростов признали худшим городом России по ведению бизнеса

Ростов признали худшим городом России по ведению бизнеса

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ представили рейтинг качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек, в котором последнюю строчку по условиям ведения бизнеса занял Ростов-на-Дону.

В рейтинге исследовались различные направления, в том числе уровень материального благополучия горожан и их готовность сменить место проживания, а в условиях ведения бизнеса учитывались жалобы на надзорные и контрольные органы, а также неправомерные проверки: по этому параметру донская столица получила только 43 балла из 100, - передает "АиФ-Ростов". В рейтинге учитывались конфликтность общественных отношений, доступность недвижимости, а также работа ЖКХ.

"Не слышал о таком мнении, что мы уж самые худшие. Другое дело, что есть особенности – Ростов более торговый город, чем промышленный. Здесь не построишь металлургический завод. Но все-таки здесь находится много бизнес-структур", - поведал уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.

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